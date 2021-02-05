Инструкция для родителей учеников, желающих остаться на дистанционном обучении

Родители учеников госшкол Тбилиси, Кутаиси и Рустави могут сделать выбор между очным обучением и дистанционным - рассказываем как

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Родители тех учеников Грузии, которые хотят остаться на дистанционном режиме обучения, должны заполнить специальную электронную форму, сообщают в министерстве образования, науки, культуры и спорта страны.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс возобновится в этих городах 1 марта. Однако власти решили досрочно вернуть школьников в классы.

В итоге родители учеников госшкол Тбилиси, Кутаиси и Рустави смогут сделать выбор между очным обучением и дистанционным. Они должны обратиться к администрации школы и пройти регистрацию на сайте www.Online.emis.ge.

В том случае, если учителям придется проводить дистанционные уроки, они получат соответствующую надбавку.

Что насчет безопасности, то минимум 20% педагогов и административного персонала школ страны будут тестировать на коронавирус раз в две недели. В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.