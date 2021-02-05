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Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей

Дорога Восток-Запад будет закрыта на несколько часов 6 февраля

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (441)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210205/250810335/Doroga-Vostok-Zapad-budet-zakryta-na-neskolko-chasov-6-fevralya.html

Ограничения на 88 километре трассы Тбилиси - Сенаки – Леселидзе будут действовать с 07:00 до 12:00 6 февраля

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Из-за ремонта вентиляции в субботу с утра будет перекрыт автомобильный тоннель у города Гори, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, ограничения на 88 километре трассы Тбилиси - Сенаки – Леселидзе будут действовать с 07:00 до 12:00.

В этот период времени автомобилистам придется воспользоваться объездными дорогами.

За порядком движения будет следить патрульная полиция.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (441)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Автодорога Восток-Запад


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