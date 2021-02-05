Дорога Восток-Запад будет закрыта на несколько часов 6 февраля

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Ограничения на 88 километре трассы Тбилиси - Сенаки – Леселидзе будут действовать с 07:00 до 12:00 6 февраля
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Из-за ремонта вентиляции в субботу с утра будет перекрыт автомобильный тоннель у города Гори, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным департамента, ограничения на 88 километре трассы Тбилиси - Сенаки – Леселидзе будут действовать с 07:00 до 12:00.
В этот период времени автомобилистам придется воспользоваться объездными дорогами.
За порядком движения будет следить патрульная полиция.