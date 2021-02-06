11:29 06 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Скорая помощь 112 - эпидемия коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 602

© Sputnik / STRINGER
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (813)
148 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/03/250784031.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210206/250811414/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-602.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 569 пациентов, а с начала пандемии вылечились 252 815

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 602. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 261 620 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 569 человек, с начала пандемии вылечились 252 815 пациентов. Скончались 3 269.

За сутки сделано 18 335 тестов, в том числе 10 591 на антиген и 7 744 ПЦР-теста.

В карантине в данное время находятся 485 человек, в стационарах – 2 231, в ковид-гостиницах – 295.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (813)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться