Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 602

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 569 пациентов, а с начала пандемии вылечились 252 815

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 602. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 261 620 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 569 человек, с начала пандемии вылечились 252 815 пациентов. Скончались 3 269.

За сутки сделано 18 335 тестов, в том числе 10 591 на антиген и 7 744 ПЦР-теста.

В карантине в данное время находятся 485 человек, в стационарах – 2 231, в ковид-гостиницах – 295.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.