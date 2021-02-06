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Мужчина в маске на электроскутере - эпидемия коронавируса

Ковид-география Грузии: где больше всего случаев коронавируса?

© Sputnik / Goga Vardzieli
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210206/250812414/Kovid-geografiya-Gruzii-gde-bolshe-vsego-sluchaev-koronavirusa.html

На сегодняшний день состояние 509 человек в стране расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 141 человек

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из 602 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, треть выявлена в Тбилиси, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 246 новых случая инфицирования. На втором месте Имерети со 101 новым случаем за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

  • Самегрело - Земо Сванети – 77
  • Кахети – 54
  • Аджария – 30
  • Гурия – 30
  • Шида Картли – 21
  • Квемо Картли – 16
  • Мцхета-Мтианети – 10
  • Самцхе-Джавахети – 10
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 510 активных случаев заражения, из которых 2 231 человек проходят лечение в клиниках, 295 – в ковид-гостиницах, 2 984 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 509 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 141 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 261 620 случаев, выздоровели 252 815 пациентов, скончались 3 269 граждан.



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