Ковид-география Грузии: где больше всего случаев коронавируса?

На сегодняшний день состояние 509 человек в стране расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 141 человек

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из 602 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, треть выявлена в Тбилиси, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 246 новых случая инфицирования. На втором месте Имерети со 101 новым случаем за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Самегрело - Земо Сванети – 77

Кахети – 54

Аджария – 30

Гурия – 30

Шида Картли – 21

Квемо Картли – 16

Мцхета-Мтианети – 10

Самцхе-Джавахети – 10

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 510 активных случаев заражения, из которых 2 231 человек проходят лечение в клиниках, 295 – в ковид-гостиницах, 2 984 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 509 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 141 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 261 620 случаев, выздоровели 252 815 пациентов, скончались 3 269 граждан.