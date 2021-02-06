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Сотрудники региональной полиции в масках и перчатках приветствуют друг друга во время карантина

Ковид-нарушения в Грузии: какой запрет игнорируют чаще всего?

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (817)
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С 1 января сотрудники полиции выявили 22 210 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. За последние сутки МВД Грузии зафиксировало 573 случая нарушения ограничений, введенных в Грузии из-за коронавируса, всего же с 1 января число нарушений превысило 22 тысячи, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным на сайте МВД Грузии, с 1 января сотрудники полиции выявили 22 210 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима.

Мужчина в маске на электроскутере - эпидемия коронавируса
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Так только за последние сутки за нарушение правил ношения маски было оштрафовано 457 человек, а с 1 января число нарушений масочного режима достигло 19 270.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на передвижение в ночное время. За последние сутки было выявлено 116 подобных нарушений, а с 1 января эта цифра составила 2 940.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (около 602,5 доллара).

При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил на этой неделе с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (817)


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