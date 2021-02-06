Рабочий погиб на строительстве трассы Восток-Запад

По предварительной информации причиной смерти рабочего стал сердечный приступ. На место уже прибыли представители компании и полиции

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. На строительстве участка Чумателети-Хеви трассы Восток-Запад погиб 50-летний гражданин Китая, сообщает Первый канал.

Участок скоростной автомагистрали Восток-Запад Чумателети-Хеви на Рикотском перевале строит компания China State Construction Engineering Corporation Limited. Эта компания привезла часть специалистов из Китая.

По данным телеканала, по предварительной информации причиной смерти рабочего стал сердечный приступ.

На место уже прибыли представители компании и полиции. Точную причину смерти установит следствие.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.