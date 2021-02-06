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Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей

Рабочий погиб на строительстве трассы Восток-Запад

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Грузия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2389)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210206/250813167/Rabochiy-pogib-na-stroitelstve-trassy-Vostok-Zapad.html

По предварительной информации причиной смерти рабочего стал сердечный приступ. На место уже прибыли представители компании и полиции

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. На строительстве участка Чумателети-Хеви трассы Восток-Запад погиб 50-летний гражданин Китая, сообщает Первый канал.

Участок скоростной автомагистрали Восток-Запад Чумателети-Хеви на Рикотском перевале строит компания China State Construction Engineering Corporation Limited. Эта компания привезла часть специалистов из Китая.

Военно-грузинская дорога
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным телеканала, по предварительной информации причиной смерти рабочего стал сердечный приступ.

На место уже прибыли представители компании и полиции. Точную причину смерти установит следствие.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Темы:
Происшествия в Грузии (2389)


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