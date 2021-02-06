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Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке

В Грузии выявили нарушения при ввозе товара в Батумский порт

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2390)
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Нарушения в декларациях на товар из-за рубежа были обнаружены в Батуми и Поти, дело ведет следственная служба Минфина

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники службы доходов Минфина Грузии выявили нарушения при оформлении товаров в Батумском порту и экономической зоне оформления в Поти, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Согласно данным Службы доходов, в Батумском порту в грузовом автомобиле был обнаружен незадекларированный товар на сумму более 4,2 тысячи долларов и водитель грузовика был оштрафован на эту сумму за нарушение правил ввоза товара.

Кроме того, в Поти таможенники при проверке завезенной партии детского питания и средств гигиены обнаружили расхождение в декларации. Как оказалось, владелец товара намерено сократил стоимость налога примерно на 11,8 тысячи лари.

Теперь им займется следственная служба Минфина Грузии, которой таможенники уже передали дело.

Темы:
Происшествия в Грузии (2390)


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