В Грузии выявили нарушения при ввозе товара в Батумский порт

Нарушения в декларациях на товар из-за рубежа были обнаружены в Батуми и Поти, дело ведет следственная служба Минфина

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники службы доходов Минфина Грузии выявили нарушения при оформлении товаров в Батумском порту и экономической зоне оформления в Поти, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным Службы доходов, в Батумском порту в грузовом автомобиле был обнаружен незадекларированный товар на сумму более 4,2 тысячи долларов и водитель грузовика был оштрафован на эту сумму за нарушение правил ввоза товара.

Кроме того, в Поти таможенники при проверке завезенной партии детского питания и средств гигиены обнаружили расхождение в декларации. Как оказалось, владелец товара намерено сократил стоимость налога примерно на 11,8 тысячи лари.

Теперь им займется следственная служба Минфина Грузии, которой таможенники уже передали дело.