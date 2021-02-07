Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек

Самыми распространенными причинами аварий в Грузии являются нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу, а также превышение скорости и неправильный маневр на повороте

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Согласно данным МВД Грузии, в 2020 году из 4 999 аварий 884 были наездами на пешеходов, в результате которых погибли 86 человек, в том числе пятеро детей.

Что касается пострадавших, то всего 2020 году во время аварий в Грузии пострадали 6 640 человек, из которых 880 были пешеходами.

Согласно статистике МВД, наибольшее число всех ДТП приходится на Тбилиси, где в 2020 году была зафиксирована 2 261 авария, а наименьшее в регионе Гурия – за год 102 аварии.

Что касается причин аварий, то самыми распространенными из них являются нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу, превышение скорости и неправильный маневр на повороте.

При этом самыми частыми участниками ДТП в 2020 году стали водители легковых автомобилей, на втором месте – водители грузовиков, а на третьем – мотоциклисты.

Всего, по данным МВД Грузии, в Грузии зарегистрировано 958 239 автомобилей, в том числе грузовых и специализированных.