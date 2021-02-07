Верхний Ларс сегодня: движение свободно для всех видов транспорта

Движение для грузовиков и больших автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В результате проведения очистительных работ на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

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На данный момент движение на автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, полностью свободно. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также пассажирского транспорта вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.