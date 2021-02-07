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Снегоочищающая машина работающая на отрезке дороги Коби-Гудаури

Верхний Ларс сегодня: движение свободно для всех видов транспорта

Photo: Courtesy of Roads Department of Georgia
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (141)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210207/250823057/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-svobodno-dlya-vsekh-vidov-transporta.html

Движение для грузовиков и больших автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В результате проведения очистительных работ на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

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На данный момент движение на автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, полностью свободно. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также пассажирского транспорта вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (141)
Теги:
Мцхета-Степанцминда-Ларс, Военно-грузинская дорога, Грузия


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