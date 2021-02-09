В Грузии для учеников 5-12 классов ношение масок в школах становится обязательным

Родители должны позаботиться о том, чтобы у каждого ребенка была маска, а также тщательно следовать всем рекомендациям, разработанным Минобразования для безопасности школьников

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ношение масок в школах Грузии становится обязательным для учеников 5-12 классов, заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

По словам главы ведомства, родители должны обеспечить детей масками.

"Мы приняли решение, что во всех школах для учеников с пятого класса и выше ношение масок будет обязательным. Что касается детальных инструкций, то школы сегодня же получат их, и все школы будут иметь коммуникацию с родителями. Все делается для того, чтобы сохранить ту динамику, которая у нас есть. Это радостная весть, что учебный процесс возвращается к естественной среде, мы хотим сохранить это, чтобы вновь не перейти на дистанционное обучение", – отметил Чхенкели.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля. С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы.

Министерство призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школами и тщательно выполнить следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу, они должны измерить температуру; в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу; обеспечить, чтобы дети приходили в школу своевременно, в том случае, если температуру ученику выявят в школе; в кратчайшее время увести его домой; также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой.

Минобразования напоминает, что родители могут выбрать между очным и онлайн-образованием и решить, отправить ребенка в школу или остаться на дистанционке. Такой выбор могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори.

Кроме того, Минобразования дает возможность учителям, относящимся к риск-группе, представить медицинскую справку и на ее основе остаться на дистанционном режиме работы. В таких случаях у школы есть возможность перенести конкретный предмет в онлайн-формат или заменить педагога другим учителем.

В школах Грузии уже идет обязательное тестирование минимум 20% учителей и административного персонала. Они будут проверяться раз в две недели.

Школы сами смогут определить длительность уроков, начало уроков по классам и ступеням, внедрить гибкие смены, разработать собственную смешанную модель обучения для безопасности учеников, при планировании смешанной модели помнить, что ученики 1-4 классов обязательно должны находиться в классах.

Родители, желающие остаться на онлайн-обучении должны пройти регистрацию на сайте www.Online.emis.ge. В том случае, если учителям придется проводить дистанционные уроки, они получат соответствующую надбавку.