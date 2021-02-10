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Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта

© photo : official site of the MTCIT of RA
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (142)
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Sputnik Грузия
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На данный момент движение на автомагистрали полностью свободно. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Из-за сложных метеорологических условий накануне на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс был введен запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом.

Вид на город Тбилиси - Метехскую церковь, набережную и памятник Вахтангу Горгасали
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент движение на автомагистрали полностью свободно. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (142)


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