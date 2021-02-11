Большая прогулка медвежат – милое семейство зафиксировали в Лагодехском заповеднике

Очаровательное семейство было запечатлено на территории самого древнего заповедника на Кавказе, основанного еще в 1912 году

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Лагодехском заповеднике успели зафиксировать на фото гуляющих медвежат с медведицей, об этом пишет Агентство охраняемых территорий Грузии.

На снимке запечатлены медведица и два ее детеныша.

"Два только что проснувшихся пушистых детеныша гуляют с мамой по защищенной территории Лагодехи", – говорится в описании фотокадра.

Лагодехский заповедник – это самый древний заповедник на Кавказе, основанный еще в 1912 году. При этом он является самым большим из охраняемых территорий Грузии.

Заповедник расположен на южных склонах восточной части Главного Кавказского хребта, близ города Лагодехи (регион Кахети) на территории 24 258 гектаров. Здесь можно увидеть почти 2/3 распространенных в Грузии растений – более 1 100 видов.

Заповедник включен в число памятников природы мирового значения ЮНЕСКО.