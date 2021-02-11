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Медведица и медвежата в Лагодехском заповеднике

Большая прогулка медвежат – милое семейство зафиксировали в Лагодехском заповеднике

photo: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210211/250858869/Bolshaya-progulka-medvezhat---miloe-semeystvo-zafiksirovali-v-Lagodekhskom-zapovednike.html

Очаровательное семейство было запечатлено на территории самого древнего заповедника на Кавказе, основанного еще в 1912 году

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Лагодехском заповеднике успели зафиксировать на фото гуляющих медвежат с медведицей, об этом пишет Агентство охраняемых территорий Грузии.

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© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
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На снимке запечатлены медведица и два ее детеныша.

"Два только что проснувшихся пушистых детеныша гуляют с мамой по защищенной территории Лагодехи", – говорится в описании фотокадра.

Лагодехский заповедник – это самый древний заповедник на Кавказе, основанный еще в 1912 году. При этом он является самым большим из охраняемых территорий Грузии.

Заповедник расположен на южных склонах восточной части Главного Кавказского хребта, близ города Лагодехи (регион Кахети) на территории 24 258 гектаров. Здесь можно увидеть почти 2/3 распространенных в Грузии растений – более 1 100 видов.

Заповедник включен в число памятников природы мирового значения ЮНЕСКО.



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