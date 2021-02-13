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Саломе Зурабишвили

"Это трагедия" – президент Грузии о гибели девушки в Аджарии

photo : Gakharia / FB
Грузия
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Насилие любого вида категорически неприемлемо и виновный должен быть наказан, заявила президент Грузии

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией самоубийство 14-летней девушки в Кобулетском районе (Аджария).

О смерти подростка стало известно в среду. В четверг МВД Грузии сообщило, что девочка была жертвой сексуального насилия и арестовало виновного.

Главная прокуратура Грузии
photo: Prosecutor's Office of Georgia
Смерть девочки-подростка в Аджарии: подозреваемому предъявлено обвинение

"Самоубийство 14-летней девочки – трагедия! Для меня, как президента, и, в первую очередь, женщины, то, что произошло, это тяжело и категорически неприемлемо насилие любого вида! Виновный должен быть наказан", – говорится в заявлении главы государства.

Следствие, которое вело МВД Грузии, установило, что молодой парень 23 лет в июне и декабре 2020 обманул девушку и, пообещав жениться, вступил с ней в половую связь, зная, что ей нет 16 лет. После он порвал с ней, а она, не выдержав давления родных и общества, покончила с собой.

Полиция задержала обвиняемого 10 февраля 2021 года на основании решения судьи. Между тем, семья и родственники погибшей девочки утверждают, что парень ее изнасиловал и полиция была в курсе случившегося.

Теперь организации по защите прав женщин добиваются изменения статьи "изнасилование" в грузинском Уголовном кодексе, требуя расширить это понятие, для признания изнасилованием связи без согласия.



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