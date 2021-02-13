Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 535

За последние 24 часа от коронавируса скончались 7 человек, из ковид-клиник страны выписаны 757 пациентов, а с начала пандемии вылечились 257 441

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 535. Скончались 7 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 200 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 757 человек, с начала пандемии вылечились 257 441 пациент. Скончались 3 343.

За сутки сделано 27 187 тестов, в том числе 18 381 на антиген и 8 806 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 226 человек, в стационарах – 2 004, в ковид-гостиницах – 277.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.