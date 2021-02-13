12:21 13 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске едет на велосипеде

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 535

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (864)
195 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250855172.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210213/250879820/Chislo-vyyavlennykh-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-535.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 7 человек, из ковид-клиник страны выписаны 757 пациентов, а с начала пандемии вылечились 257 441

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 535. Скончались 7 человек.

Женщина в медицинской защитной маске и перчатках во время мер по превенции коронавируса
© Sputnik / Alex Shlamov
Носить или не носить перчатки в общественных местах? Мнение ВОЗ

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 200 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 757 человек, с начала пандемии вылечились 257 441 пациент. Скончались 3 343.

За сутки сделано 27 187 тестов, в том числе 18 381 на антиген и 8 806 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 226 человек, в стационарах – 2 004, в ковид-гостиницах – 277.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (864)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года
Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания - видео
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания участников акции - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться