Ковид-география Грузии: где больше всего случаев заболевания

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Из 535 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, на Тбилиси приходится 37% всех случаев заражения, говорится в сообщении правительства.
Согласно официальным данным, в Тбилиси был выявлен 201 новый случай инфицирования. На втором месте Имерети со 101 новым случаем за сутки.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
- Самегрело-Земо Сванети – 42
- Шида Картли – 40
- Кахети – 36
- Квемо Картли – 36
- Гурия – 32
- Аджария – 28
- Мцхета-Мтианети – 10
- Самцхе-Джавахети – 6
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
В настоящее время в стране зарегистрировано 4 390 активных случаев заражения, из которых 2 004 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, 2 109 – лечатся на дому.
На сегодняшний день состояние 429 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 110 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 200 случаев, выздоровели 257 441 пациент, скончались 3 343 человека.