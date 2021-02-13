Ковид-география Грузии: где больше всего случаев заболевания

На сегодняшний день состояние 429 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 110 человек

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Из 535 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, на Тбилиси приходится 37% всех случаев заражения, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси был выявлен 201 новый случай инфицирования. На втором месте Имерети со 101 новым случаем за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Самегрело-Земо Сванети – 42

Шида Картли – 40

Кахети – 36

Квемо Картли – 36

Гурия – 32

Аджария – 28

Мцхета-Мтианети – 10

Самцхе-Джавахети – 6

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 390 активных случаев заражения, из которых 2 004 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, 2 109 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 429 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 110 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 200 случаев, выздоровели 257 441 пациент, скончались 3 343 человека.