16:34 13 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина в маске и очках идет с покупками по торговому центру

Ковид-география Грузии: где больше всего случаев заболевания

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (865)
53201
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/04/250790082.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210213/250880024/Kovid-geografiya-Gruzii-gde-bolshe-vsego-sluchaev-zabolevaniya.html

На сегодняшний день состояние 429 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 110 человек

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Из 535 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, на Тбилиси приходится 37% всех случаев заражения, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси был выявлен 201 новый случай инфицирования. На втором месте Имерети со 101 новым случаем за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

  • Самегрело-Земо Сванети – 42
  • Шида Картли – 40
  • Кахети – 36
  • Квемо Картли – 36
  • Гурия – 32
  • Аджария – 28
  • Мцхета-Мтианети – 10
  • Самцхе-Джавахети – 6
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 390 активных случаев заражения, из которых 2 004 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, 2 109 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 429 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 110 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 200 случаев, выздоровели 257 441 пациент, скончались 3 343 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (865)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года
Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития – видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться