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Полиция следит за соблюдением масочного режима

Коронавирусные нарушения в Грузии: последняя статистика МВД

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (868)
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Больше всего жители Грузии нарушают правила масочного режима. Только за последние сутки за это было оштрафовано 611 человек

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 692 случая нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 26 118 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 611 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 81 подобное нарушение.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (868)


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