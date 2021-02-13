В Грузии могут снять еще часть ограничений

Если власти увидят, что смягчение ограничений прошло безопасно и эпидситуация не ухудшилась, то правительство продолжит отмену и дальше, заявила глава Минэкономики

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Власти обсудят дальнейшее послабление мер, введенных из-за пандемии коронавируса, если после частичного снятия ограничений с 15 февраля число зараженных в стране не вырастет, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузинские власти приняли решение с 8 февраля возобновить работу общественного транспорта в крупных городах и открыть торговые центры, а уже с 15 февраля открыть школы, рынки и разрешить работу открытых ресторанов.

"Мы еженедельно пересматриваем показатель заражения. Сейчас мы разрешили много активности и идет период стабилизации. Мы следим, какое влияние оказало снятие. Пока не прошло достаточно времени, чтобы делать вывод. Но если мы увидим, что открытие прошло безопасно, все подчинились правилам и эпидситуация не ухудшилась, то мы пойдем дальше", – сказала Турнава.

При этом министр не уточнила, какое послабление будет следующим.

Средний показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней составил 3,2%. Власти Грузии отмечали, что ограничения будут сниматься, если этот показатель будет держаться на уровне 4%.

Несмотря на послабления, в Грузии не работают закрытые рестораны, спортзалы, бассейны, не проводятся развлекательные мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. В выходные не работает общественный транспорт, закрыты вещевые рынки и магазины.

Кроме того, в стране действует строгий запрет на передвижение в ночное время и обязательное ношение масок на улицах и в закрытых помещениях.

Эпидемиологи объясняют такие меры снижением мобильности граждан и таким образом предотвращением распространения коронавируса.

Что касается масочного режима, то он, по мнению врачей, сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.