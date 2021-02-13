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Бар Зураба Джапаридзе Japarastan

Акт неповиновения от "Гирчи": Зураб Джапаридзе открыл собственный бар

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (868)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210213/250885864/Akt-nepovinoveniya-ot-Girchi-Zurab-Dzhaparidze-otkryl-sobstvennyy-bar.html

Таким образом политик, по его словам, выступает против запрета властей на коронавирусные ограничения

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе в качестве акции неповиновения открыл собственный бар "У Джапара" в центре Тбилиси.

В баре на проспекте Агмашенебели, который работает и ночью, собралась молодежь. Они развлекаются и пьют напитки.

"Это акт политического неповиновения. Как вы знаете, в стране действует множество ограничений, в том числе комендантский час, то есть запрет на передвижение вечером, также ограничения касаются работы ресторанов, кафе, баров. Это акт неповиновения, целью которого является протест против ограничений", – сказал Джапаридзе.

При этом депутат уверен, что власти не смогут закрыть его бар. "Если они закроют этот бар, меня должны задержать, а если они не закроют, то тогда они должны открыть все остальные, так как нельзя объяснить народу, почему я могу работать, а они нет", – сказал Джапаридзе.

Согласно решению правительства, работа баров в Грузии на данном этапе запрещена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Грузии запрещено передвижение в ночное время с 21:00 до 5 утра.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (868)


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