На западе Грузии изъяли большую партию контрабандных сигарет

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии зафиксировала три факта незаконной перевозки контрабандных сигарет в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, всего обнаружено 1 280 блоков безакцизной табачной продукции.
В соответствии с частью 5 статьи 192 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, сигареты были изъяты у нарушителей и составлен протокол (статья 155).
Материалы дела направлены в суд.