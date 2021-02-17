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Контрабандные сигареты

На западе Грузии изъяли большую партию контрабандных сигарет

photo: Investigation Service of the Ministry of Finance / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210217/250918336/Na-zapade-Gruzii-izyali-bolshuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret.html

У нарушителей было конфисковано в общей сложности более тысячи пачек безакцизных сигарет, а материалы дела переданы следственной службе

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии зафиксировала три факта незаконной перевозки контрабандных сигарет в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, всего обнаружено 1 280 блоков безакцизной табачной продукции.

В соответствии с частью 5 статьи 192 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, сигареты были изъяты у нарушителей и составлен протокол (статья 155).

Материалы дела направлены в суд.

Теги:
Грузия, Сигареты


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