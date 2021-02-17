На западе Грузии изъяли большую партию контрабандных сигарет

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"Комендантский час" пока отменять не стоит - глава Минэкономики Грузии Власти понимают, что все переживают за свой бизнес, но государство должно учитывать, что несет ответственность за все общество, отметила Турнава 967

Обещание выполнено: в парламенте Грузии создана комиссия по расследованию выборов 2020 Комиссия пересчитает голоса на части избирательных участков, и если они не совпадут с результатами ЦИК, "Грузинская мечта" обещает назначить новые выборы 73