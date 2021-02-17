Где остаются и где сняты ограничения? Последние данные о ситуации на дорогах Грузии

Из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин движение автотранспорта на отдельных участках ограничено

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Департамент патрульной полиции МВД Грузии обеспечивает безопасное передвижение как легковых, так и грузовых автомобилей на конкретных участках дорог по всей Грузии, говорится в сообщении ведомства.

Из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин движение автотранспорта на отдельных участках ограничено. В частности:

На перевале Годердзи запрещено движение всех видов транспорта. Передвигаться допустимо только до курортной зоны.

На дороге Вазиани – Гомбори – Телави пропускают машины только с высокой проходимостью.

На 1 – 40 километре дороги внутригосударственного значения Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони ограничено движение машин с прицепом и полуприцепом.

На отрезке Ахалкалаки – Карцахи не пропускают большегрузы и автобусы вместимостью более 30 человек.

У села Агара (регион Шида Картли) патрульная полиция остановила грузовые машины, которые двигались в направлении России.

Из-за опасности схода лавин на отрезке Млета – Гудаури - Коби запрещено движение всех видов автотранспорта. Машины также не пропускают на отрезке Степанцминда – Ларс.

Аналогичный режим действует в направлении Зугдиди – Джвари – Местия.

К этому времени ограничения сняты в некоторых регионах, в частности, на территории Рикоти, объездной дороге Тбилиси. На отрезке Натахтари – Хуневи восстановлено машин с прицепом.