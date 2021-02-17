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Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов

Где остаются и где сняты ограничения? Последние данные о ситуации на дорогах Грузии

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (448)
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Из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин движение автотранспорта на отдельных участках ограничено

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Департамент патрульной полиции МВД Грузии обеспечивает безопасное передвижение как легковых, так и грузовых автомобилей на конкретных участках дорог по всей Грузии, говорится в сообщении ведомства.

Из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин движение автотранспорта на отдельных участках ограничено. В частности:

  • На перевале Годердзи запрещено движение всех видов транспорта. Передвигаться допустимо только до курортной зоны.
  • На дороге Вазиани – Гомбори – Телави пропускают машины только с высокой проходимостью.
  • На 1 – 40 километре дороги внутригосударственного значения Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони ограничено движение машин с прицепом и полуприцепом.
  • На отрезке Ахалкалаки – Карцахи не пропускают большегрузы и автобусы вместимостью более 30 человек.
  • У села Агара (регион Шида Картли) патрульная полиция остановила грузовые машины, которые двигались в направлении России.
  • Из-за опасности схода лавин на отрезке Млета – Гудаури - Коби запрещено движение всех видов автотранспорта. Машины также не пропускают на отрезке Степанцминда – Ларс.
  • Аналогичный режим действует в направлении Зугдиди – Джвари – Местия.

К этому времени ограничения сняты в некоторых регионах, в частности, на территории Рикоти, объездной дороге Тбилиси. На отрезке Натахтари – Хуневи восстановлено машин с прицепом.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (448)
Теги:
Грузия, Снег, дороги


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