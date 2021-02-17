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Грузовые трейлеры на дороге зимой в горах

На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже более двух тысяч грузовиков

© Sputnik / Anna Yarovikova
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210217/250919042/Na-KPP-Verkhniy-Lars-skopilos-uzhe-bolee-dvukh-tysyach-gruzovikov.html

Грузинская сторона не разрешает фурам проезжать по участку Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за плохих погодных условий

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Более двух тысяч грузовых автомашин скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс" в ожидании открытия дороги через Грузию, сообщает Sputnik Армения.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
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Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже третий день.

Как рассказал атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян, сейчас на "Верхнем Ларсе" снегопад, сильные порывы ветра, фуры накрыло снегом. Он отметил, что, по прогнозам, с завтрашнего дня погода должна проясниться.

Ранее департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщил, что на участке Гудаури-Коби сохраняется высокий риск схода лавин.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Теги:
Верхний Ларс


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