На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже более двух тысяч грузовиков

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Более двух тысяч грузовых автомашин скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс" в ожидании открытия дороги через Грузию, сообщает Sputnik Армения.

Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже третий день.

Как рассказал атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян, сейчас на "Верхнем Ларсе" снегопад, сильные порывы ветра, фуры накрыло снегом. Он отметил, что, по прогнозам, с завтрашнего дня погода должна проясниться.

Ранее департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщил, что на участке Гудаури-Коби сохраняется высокий риск схода лавин.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.