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Панорама Баку

Встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции в Баку отложена

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Грузия
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Министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани отложил свой визит в Азербайджан. Это решение связано с отставкой премьер-министра Георгия Гахария

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Запланированная в Баку на 19 февраля встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции отложена, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

​Причина – министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани отложил свой визит в Азербайджан. Это решение связано с отставкой премьер-министра Георгия Гахария.

В связи с отменой трехсторонней встречи также отменен и визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг, 18 февраля, на специальном брифинге объявил о своем решении уйти в отставку.

Глава правительства сообщил, что принял такое решение на фоне политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении лидера оппозиционного "Единого Национального движения" Ники Мелия в заключение.

Впервые Георгий Гахария возглавил правительство Грузии в сентябре 2019 года. 



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