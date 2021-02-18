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Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (146)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210218/250927380/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-zakryta.html

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже четвертый день

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. 

В частности, запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, так как уровень опасности схода лавин высок из-за интенсивного снегопада и низкой температуры.

Грузовые трейлеры на дороге зимой в горах
© Sputnik / Anna Yarovikova
На КПП "Верхний Ларс" скопилось уже более двух тысяч грузовиков

Движение автотранспорта возобновилось на участке Млета-Гудаури (Поста) этой же дороги, так как уровень угрозы схода лавин снизился. На остальных участках дороги движение свободно.

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже четвертый день – открытия дороги через Грузию ожидают более двух тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Снегопад и гололед создали проблемы водителям автомобилей, передвигающимся в масштабах всей Грузии. Из-за сильного снега и гололеда движение прицепов и полуприцепов запрещено на участке 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Чумателети-Хуневи) международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (146)


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