Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже четвертый день

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, так как уровень опасности схода лавин высок из-за интенсивного снегопада и низкой температуры.

Движение автотранспорта возобновилось на участке Млета-Гудаури (Поста) этой же дороги, так как уровень угрозы схода лавин снизился. На остальных участках дороги движение свободно.

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже четвертый день – открытия дороги через Грузию ожидают более двух тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Снегопад и гололед создали проблемы водителям автомобилей, передвигающимся в масштабах всей Грузии. Из-за сильного снега и гололеда движение прицепов и полуприцепов запрещено на участке 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Чумателети-Хуневи) международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.