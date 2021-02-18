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Снежная зима в Бакуриани - зимняя дорога

Какова ситуация на дорогах Грузии: последние данные

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (450)
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Sputnik Грузия
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Из-за высокой угрозы схода лавин по-прежнему запрещено движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы водителям автомобилей, особенно большегрузов, передвигающихся по всей Грузии, – в результате очистительных работ движение машин с прицепом и полуприцепом на большинстве автомагистралей восстановлено.

В частности, движение большегрузов возобновилось на 39-62 километре автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги
© Sputnik / STRINGER
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Ограничения сняты на дороге Вазиани-Гомбори-Телави, где из-за плохой видимости с 17 февраля пропускали машины только с высокой проходимостью.

Возобновилось движение машин с прицепом и полуприцепом на 1 – 40 километре дороги внутригосударственного значения Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони и по Тбилисской объездной дороге.

Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом снят и на 20-122 километре дороги Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, ведущей к границе с Азербайджаном.

Зимняя дорога - заснеженная трасса после снегопада
© Sputnik / STRINGER
Дорога в направлении Турции открыта

В результате проведенных очистительных работ на данный момент движение всех видов автотранспорта на дороге Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, свободно. Из-за сложных метеорологических условий 17 февраля с утра на 1-36,5 километре дороги международного назначения был введен запрет на передвижение большегрузов и автобусов вместимостью более 30 человек.

Из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин движение автотранспорта на отдельных участках все еще ограничено.

Из-за сильного снега и гололеда движение автомобилей с прицепами и полуприцепами запрещено на участке 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Чумателети-Хуневи) международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.

Строительство железной дороги в Квишхети
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия начнет строительство дороги к границе с Россией до конца мая

Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией. В частности, запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, так как уровень опасности схода лавин высок из-за интенсивного снегопада и низкой температуры.

Движение автотранспорта возобновилось на участке Млета-Гудаури (Поста) этой же дороги, так как уровень угрозы схода лавин снизился. На остальных участках дороги движение свободно.

Движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией уже четвертый день - открытия дороги через Грузию ожидают более двух тысяч грузовых автомашин, которые скопились с российской стороны на подъезде к КПП "Верхний Ларс".

Снегопад в Тбилиси - автомобилисты передвигаются по улице Бараташвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилисские дороги расчищают от снега и посыпают солью

Погода на участке дороги Коби-Гудаури в ближайшие дни не улучшится: 19 и 20 февраля синоптики ожидают переменную облачность. Возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит минус 13-15 градусов, а днем будет 5-7 градусов мороза.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (450)
Теги:
Непогода в Грузии, дороги, Грузия


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