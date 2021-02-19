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Тест на коронавирус

В Грузии исследуют возможный случай повторного инфицирования COVID-19

© CC0 / Pixabay
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (902)
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До сих пор в стране официально не был зарегистрирован ни один случай реинфицирования коронавирусом нового типа

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Заражение коронавирусом во второй раз выявили у 35-летнего мужчины в Чохатаурском районе региона Гурия – житель Грузии поборол инфекцию два месяца назад, сообщает Первый канал.

Два дня назад у молодого мужчины вновь появились симптомы, характерные коронавирусной инфекции. Ему сделали быстрый тест, которой оказался положительным. Медики решили перепроверить результаты и сделали ему ПЦР-тест, который также дал положительный результат.

Информацию подтверждают и в Центре здравоохранения Чохатаури, однако эксперты ждут результатов дополнительных исследований, которые должны подтвердить или опровергнуть возможный случай реинфицирования коронавирусом. Пациента перевозят в клинику Батуми.

На данном этапе в Грузии официально пока не зарегистрирован ни один случай реинфицирования коронавирусом. Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что специалисты исследуют один случай возможного реинфицирования. По его словам, в Грузии под наблюдением были около тридцати человек с подозрением на возможное реинфицирование. Результаты исследования пока неизвестны.

В Грузии за минувшие сутки провели более 16 тысяч тестов и выявили 388 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Грузии выявили более 267 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 260 тысяч, скончались 3 406. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (902)


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