"Это утверждение диктатуры" – Бурджанадзе о задержании Мелия

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Глава партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе назвала действия власти по задержанию оппозиционера Ники Мелия утверждением диктатуры. Об этом она заявила у центрального офиса "Единого национального движения", где во вторник прошла спецоперация по задержанию лидера крупнейшей оппозиционной партии.

Лидера "Единого национального движения" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. Как утверждают представители оппозиции, во время штурма полиция использовала слезоточивый газ, в результате чего части находившихся в здании людей стало плохо. По последним данным, сотрудники полиции покинули штаб-квартиру ЕНД, но остаются на территории. Между активистами и правоохранителями периодически происходят стычки.

"То, что происходит, это утверждение диктатуры.. Это очень большой стыд и жаль, что 30-летняя борьба грузин завершилась этим", – заявила Бурджанадзе.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия, в свою очередь, обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.