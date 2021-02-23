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Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: закрылся еще один участок дороги из Грузии в Россию

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (151)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210223/250980898/Verkhniy-Lars-segodnya-zakrylsya-esche-odin-uchastok-dorogi-iz-Gruzii-v-Rossiyu.html

Из-за снега и метели также запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Степанцминда этой же дороги

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

В частности, запрет действует на участке Степанцминда– Ларс автодороги Мцхета – Степацминда – Ларс.

Это уже второй закрытый участок дороги из Грузии в Россию за вторник. Днем закрылся участок ТПП "Дариали"-Ларс (нейтральная часть автодороги).

Работы по расчистке Военно-Грузинской дороги на отрезке Гудаури-Коби
photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Из-за снега и метели также запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Степанцминда этой же дороги. Для остального автотранспорта движение свободное.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (151)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Непогода в Грузии, Грузия


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