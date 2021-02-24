Долгожданная вакцина: когда Грузия получит первую партию?

В грузинском Минздраве надеются, что страна все же сможет получить первые дозы вакцины Pfizer в начале весны

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузия до конца недели примет участие в консультации с платформой COVAX и компанией-производителем Pfizer, которые прояснят, когда именно страна сможет получить обещанные 29 250 доз вакцины от коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузии откладывается на начало марта.

По словам Габуния, Грузия получит обещанные дозы в течение первых двух недель марта.

"Эти дозы мы ожидали в конце февраля, но из-за установленных дополнительных требований, во всех тех странах, которые должны были получить эти дозы, ввоз был перенесен. Мы надеемся, что в первые две недели марта мы уже получим те дозы, которые мы ждем от Pfizer. Я думаю, что на будущей неделе у нас будет более детальная информация", - сказала Габуния.

Что касается вакцины компании AstraZeneca, то Грузия продолжает с ней переговоры. Как известно, данная компания получила авторизацию ВОЗ на две вакцины: индийского производства и корейского. Грузия с помощью платформы COVAX, предположительно, сможет иметь доступ к этим вакцинам. По предварительной информации, страна должна получить около 315 тысяч доз вакцины AstraZeneca.