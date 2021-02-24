Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией полностью открыто

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели в одностороннем порядке

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.

Из-за сложных метеорологических условий ранее на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был введен запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом.

На данный момент движение на автомагистрали полностью свободно. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.