В Грузии восстановлен междугородний транспорт – у маршруток новый график

Во избежание риска распространения коронавируса ежедневно будет проводиться дезинфекция всех маршруток, которые проезжают через транспортную линию

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В связи с ограничением на передвижение в ночное время суток маршрутки на линии Рустави-Тбилиси будут ездить по новому графику, сообщает Первый канал.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в среду объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта. Пока что, послабления не коснулись так называемого "комендантского часа". Выходить на улицу не разрешается с 9 вечера до 5 утра. Это ограничение действует в стране с 28 ноября.

По информации компании "Интертранс", которая является владельцем линии Рустави-Тбилиси, первое маршрутное такси выедет из Рустави в 08:00. Последний рейс по направлению столицы будет осуществлен в 18:00. Из Тбилиси в Рустави первый маршрут будет выполнен в 09:00 часов утра. Последняя маршрутка выедет из Тбилиси в Рустави в 19:00.

Компания просит пассажиров соблюдать правило ношения масок во время поездки. В противном случае водитель может выгнать пассажира из транспорта.

Кроме того, сообщается, что во избежание риска распространения коронавируса компания будет проводить дезинфекцию всех маршруток, которые ежедневно проезжают через транспортную линию, по возвращении в гараж.

Рустави расположен всего в 33 километрах от столицы Грузии, поэтому многие руставцы работают и учатся в Тбилиси.

Немаловажен Рустави и для тбилисцев. В этом городе расположено здание Агентства обслуживания МВД, куда жители столицы ездят сдавать экзамен на права, переоформляют машины и меняют номера. Там же по соседству находится самый крупный в Грузии авторынок.

Пока что два города связывают только маршрутные такси.