В парламенте Грузии разделились мнения о законопроекте "О строительной амнистии"

Законопроект является частью борьбы с хаотичной застройкой и предусматривает амнистию и прощение определенных нарушений, а также ряд превентивных мер

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Законопроект "О строительной амнистии" негативно скажется на строительном бизнесе, заявил зампредседателя парламента Грузии, генсек оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Проект "Закона о строительной амнистии" на рассмотрение в парламент внесла мэрия Тбилиси. Он является частью борьбы с хаотичной застройкой и сохранения облика столицы. Законодательный пакет предусматривает амнистию и прощение определенных нарушений, а также ряд превентивных мер: уголовную ответственность за ряд нарушений в сфере строительства.

Так, третья часть законодательного пакета касается вопроса введения зданий в эксплуатацию. Она предусматривает запрет на подачу электроэнергии и природного газа в здания, которые еще не вошли эксплуатацию. Согласно действующей юридической практике, в Грузии можно жить в зданиях, которые еще не были сданы в эксплуатацию, что раньше создавало проблемы.

"Во время пандемии строительным компаниям будет намного сложнее развивать свой бизнес. Получится так, что все остановится. Ввод в эксплуатацию – последний этап. Если до этого компания не продаст квартиру и не привлечет средства, то как она сможет трудоустроить людей? Это ограничение нанесет большой ущерб экономике", – сказал Иоселиани в эфире телеканала "Рустави 2".

Председатель парламентского комитета по окружающей среде и природным ресурсам Маия Битадзе, в свою очередь, заявила, что законопроект исключит возможность проживания людей в недостроенных домах без возможности проведения электричества и газа.

"Это уникальная возможность для тбилисцев официально зарегистрировать свою собственность и пользоваться муниципальными услугами, которые на 100% финансируются государством", – отметила она.

Что касается амнистии, она коснется всех типов застроек, с учетом первого по пятый класс, строительство которых осуществлялось на основании разрешения, и было завершено до 18 августа 2020 года.

При нарушении параметров К1, К2, К3 (обозначение типов канализаций – ред.), экстерьера или интерьера, приграничной зоны, линий, регулирующих постройку, линий регулирующих высоту построек, функциональной зоны, количества автостоянок или конструкционной части проекта, но их безопасность подтверждена аккредитованным экспертом, то все вышеперечисленные нарушения могут быть прощены и списаны все штрафы, назначенные в соответствии с нарушением.