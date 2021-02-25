Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Сильный снегопад в очередной раз создал проблемы водителям автомобилей на дорогах Грузии

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Из-за низкой температуры и гололеда на участке дороги Вазиани-Гомбори-Телави (1-62 км) на востоке страны, запрещено передвижение всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, запрет действует на участке этой трассы от Гомбори до поворота к монастырю Шуа Мта.

Кроме того, из-за интенсивного снегопада и гололеда, движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено на 65-98 километре автомагистрали Поничала-Марнеули-Гугути (Армянская граница) международного значения.

По тем же причинам запрещено движение для грузовых автомобилей на участке Гоми-Сачхере (1-52км) трассы внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

Движение на остальных трассах страны свободно.