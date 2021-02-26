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Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили обсудил вопрос вакцинации с главой ВОЗ

photo : Gakharia / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (936)
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Sputnik Грузия
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В ходе разговора была отмечена важность поддержки ВОЗ, дабы вакцинация началась бы в Грузии как можно быстрее

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Телефонная беседа, во время которой был обсужден вопрос вакцинации, состоялась между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебреисусом, сообщает пресс-служба правительства.

Пандемия коронавируса COVID - 19 - вакцинация
© AP Photo / Jae C. Hong
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Разговор касался глобального положения, сложившегося в мире из-за пандемии, а также кризиса в плане поставки вакцин от коронавируса. Была отмечена важность поддержки ВОЗ, дабы вакцинация началась в Грузии как можно быстрее. Особое внимание было уделено и значению справедливого распределения вакцины, чтобы все государства смогли пользоваться равными возможностями.

Во время беседы были отмечены шаги Грузии в плане своевременной доставки вакцины в Грузию, подготовки как в плане логистики, так и инфраструктуры. Гарибашвили подчеркнул, что помимо COVAX-платформы, государство ведет активные переговоры с международными партнерами и производителями вакцин, чтобы вовремя получить первые дозы.

Гарибашвили поблагодарил главу ВОЗ за поддержку Грузии и отметил роль организации в утверждении национального плана вакцинации, который ставит целью вакцинацию 60% населения до конца года.

Кроме того, Гарибашвили выразил готовность продолжить тесное сотрудничество с ВОЗ по разным направлениям, поскольку победа над пандемией и возвращение к нормальному образу жизни возможно только с помощью единых усилий, отметил премьер.

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© AP Photo / Matias Delacroix
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В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Не исключено, что раньше Pfizer Грузия получит вакцину компании AstraZeneca.

По словам специалистов, для того, чтобы коронавирус больше не был опасным нужно вакцинировать 80% населения, в том числе и тех, которые перенесли инфекцию.


Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (936)


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