Общественный транспорт в Грузии заработал и по выходным

Также движение начали поезда "Грузинской железной дороги", однако из-за ограничения на ночное передвижение ходить они будут только днем

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. С 27 февраля после послабления ковид-ограничений в Грузии по выходным начал работать муниципальный транспорт, также к работе приступила и "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.

Метро, автобусы и микроавтобусы в грузинских городах и районах возобновили работу 8 февраля, однако они не обслуживали пассажиров по выходным дням.

Что касается мер безопасности, они по-прежнему остаются в силе: проезд в общественном транспорте без защитной макси запрещен.

Также остается в силе запрет на включение отопительных и охлаждающих систем. Соблюдение этих правил будет строго контролироваться сотрудниками муниципальных служб и полицией.

Что касается "Грузинской железной дороги", 25 февраля компания уже возобновила онлайн-продажу билетов на междугородние рейсы, а в кассах билеты можно было приобрести с 26 февраля. Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем.

ГЖД заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения:

пассажиры будут проходить термоскрининг,

они должны соблюдать социальную дистанцию,

при входе в вагон каждый пойдет дезбарьер,

руки должны быть обработаны дезинфицирующим раствором в дозаторах,

в поезд не будут допускать пассажиров без масок. На протяжении всего путешествия они не имеют права снимать маски.

Транспорт в Грузии остановили 28 ноября. Власти возобновили работу внутреннего общественного транспорта с 8 февраля, кроме выходных, однако это не коснулось междугородных перевозок. Позже стало известно и о возобновлении работы междугородного транспорта.