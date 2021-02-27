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Пассажирские автобусы MAN - городской общественный транспорт

Общественный транспорт в Грузии заработал и по выходным

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
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Также движение начали поезда "Грузинской железной дороги", однако из-за ограничения на ночное передвижение ходить они будут только днем

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. С 27 февраля после послабления ковид-ограничений в Грузии по выходным начал работать муниципальный транспорт, также к работе приступила и "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Междугородняя маршрутка Рустави-Тбилиси
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.

Метро, автобусы и микроавтобусы в грузинских городах и районах возобновили работу 8 февраля, однако они не обслуживали пассажиров по выходным дням.

Что касается мер безопасности, они по-прежнему остаются в силе: проезд в общественном транспорте без защитной макси запрещен.

Также остается в силе запрет на включение отопительных и охлаждающих систем. Соблюдение этих правил будет строго контролироваться сотрудниками муниципальных служб и полицией.

Люди в масках выходят из пассажирского поезда Stadler. В Грузии пытаются остановить распространение коронавируса
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Что касается "Грузинской железной дороги", 25 февраля компания уже возобновила онлайн-продажу билетов на междугородние рейсы, а в кассах билеты можно было приобрести с 26 февраля. Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем.

ГЖД заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения:

  • пассажиры будут проходить термоскрининг,
  • они должны соблюдать социальную дистанцию,
  • при входе в вагон каждый пойдет дезбарьер,
  • руки должны быть обработаны дезинфицирующим раствором в дозаторах,
  • в поезд не будут допускать пассажиров без масок. На протяжении всего путешествия они не имеют права снимать маски.

Транспорт в Грузии остановили 28 ноября. Власти возобновили работу внутреннего общественного транспорта с 8 февраля, кроме выходных, однако это не коснулось междугородных перевозок. Позже стало известно и о возобновлении работы междугородного транспорта.

Теги:
Грузия, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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