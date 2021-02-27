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Железнодорожное сообщение на фоне пандемии коронавируса. Проверка пассажиров. Все в медицинских масках

Грузинская железная дорога возобновила движение поездов – график поездок

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Компания "Грузинская железная дорога" заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения

ТБИЛИСИ, 27 фев— Sputnik. "Грузинская железная дорога" 27 февраля возобновила движение поездов, прерванное ранее из-за ковид-ограничений в стране.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.

Компания возобновляет движение на следующих рейсах: Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Поти-Тбилиси и Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси.

График движения междугородних поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия
Тбилиси 09:00 Озургети 17:45
Озургети 09:00 Тбилиси 17:30
Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35
Кутаиси 12:00 Тбилиси 17:30
Тбилиси 08:00 Батуми 13:35
Батуми 08:30 Тбилиси 14:04
Тбилиси 07:00 Зугдиди 12:58
Зугдиди 13:45 Тбилиси 19:50
Тбилиси 14:00 Поти 19:36
Поти 08:05 Тбилиси 13:45

Грузинская железная дорога 25 февраля уже возобновила онлайн-продажу билетов на междугородние железнодорожные рейсы, а в кассах билеты можно было приобрести с 26 февраля. Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем.

Компания "Грузинская железная дорога" заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения:

  • пассажиры будут проходить термоскрининг,
  • они должны соблюдать социальную дистанцию,
  • при входе в вагон каждый пойдет дезбарьер,
  • руки должны быть обработаны дезинфицирующим раствором в дозаторах,
  • в поезд не будут допускать пассажиров без масок. На протяжении всего путешествия они не имеют права снимать маски.
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузинская железная дорога


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