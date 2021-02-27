МВД Грузии объяснило изъятие серверов из офиса "Нацдвижения" во время ареста Мелия

Ведомство отправило уведомление о готовности вернуть изъятое оборудование в письменном виде и ждет ответа от представителей партии

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел готово вернуть серверы, изъятые из офиса самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" во время ареста ее лидера Ники Мелия, говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники полиции арестовали Нику Мелия 23 февраля в рамках исполнения решения суда о помещении его в тюрьму до приговора по делу о групповом насилии во время беспорядков в Тбилиси 20 июня 2019 года. Тогда из офиса были изъяты все серверы и компьютер Мелия.

Как поясняет МВД Грузии, правоохранители изъяли серверы в рамках расследования по делу о групповом сопротивлении полиции, так как существовала угроза уничтожения доказательств. Когда было возбуждено уголовное дело, ведомство не уточняет.

Теперь МВД Грузии готово вернуть все изъятые носители.

"Сотрудники министерства внутренних дел сообщили представителям "Нацдвижения", чтобы они явились в министерство и им вернули технические устройства изъятые из офиса партии, на что они ответили отказом", – говорится в сообщении.

По данным МВД Грузии, теперь ведомство отправило уведомление о готовности вернуть изъятое оборудование уже в письменном виде и ждет ответа от представителей партии.