Когда в Грузии снимут оставшиеся ограничения: прогноз эпидемиолога

По мнению эпидемиолога, пока в стране стабильная эпидситуация, поэтому третья волна коронавируса не ожидается

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Дальнейшее смягчение ограничений будет возможно спустя 1-2 недели, если это позволит эпидемиологическая ситуация, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

В Грузии с 1 марта снимается большинство ограничений: открываются музей, детские сады, фитнес-залы и снимается карантин выходного дня. На этой неделе полноценно заработал общественный и междугородний транспорт.

"На этом этапе снято довольно-таки большое количество ограничений, объявлено серьезное смягчение, поэтому мы должны одну-две недели проследить за эпидситуацией – как изменятся темпы распространения инфекции. После этого будет принято решение о смягчении ограничений", – сказал Гамкрелидзе.

Что касается третьей волны коронавируса, по его прогнозам, если март и апрель пройдут без вспышек заболеваемости, она будет менее вероятна.

"Возможно, у нас будет вспышка "британского штамма коронавируса", который характеризуется быстрым распространением и которому подвержены больше молодые, но он не отличается тяжестью протекания. Пока у нас нисходящая волна и стабильная эпидситуация. Так и продолжится, если мы не допустим большой ошибки, не начнем расслабляться и не будем выкидывать маски", – сказал Гамкрелидзе.

В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 270 510 случаев.