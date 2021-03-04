Грузия получит миллион доз вакцины компании Novavax в июне

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам главного инфекциониста, договоренность уже достигнута и впереди не должно быть никаких преград.

"Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax", – сказал Церцвадзе.

По сведениям Церцвадзе, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

По ее словам, дополнительная консультация по вакцине Pfizer состоится в конце недели, после чего можно будет строить предположения о сроках поставки.

Что касается вакцины AstraZeneca, по словам Габуния, речь идет о 129 600 дозах, которые Грузия должна получить до конца мая.