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Эпидемия коронавируса - вакцинация и прививки

Грузия получит миллион доз вакцины компании Novavax в июне

© REUTERS / Ueslei Marcelino
Грузия
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (203)
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Sputnik Грузия
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Вакцина от коронавируса американской компании Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Вакцина Pfizer
© AFP / BRENDAN SMIALOWSKI
Грузия получит вакцину Pfizer в виде исключения

По словам главного инфекциониста, договоренность уже достигнута и впереди не должно быть никаких преград.

"Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax", – сказал Церцвадзе.

По сведениям Церцвадзе, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

По ее словам, дополнительная консультация по вакцине Pfizer состоится в конце недели, после чего можно будет строить предположения о сроках поставки.

Что касается вакцины AstraZeneca, по словам Габуния, речь идет о 129 600 дозах, которые Грузия должна получить до конца мая.

Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (203)
Теги:
Георгий Церцвадзе, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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