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Ингури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину

Расторгнет ли Грузия соглашение о строительстве Намахвани ГЭС с турецким инвестором

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (235)
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В ближайшее время в Грузии начнется кампания по информированию населения о проекте строительства ГЭС

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Договор между Грузией и турецкой компанией ENKA о строительстве Намахвани ГЭС (муниципалитет Цхалтубо, Имерети) будет расторгнут только в том случае, если инвестор не выполнит взятые на себя обязательства, однако пока он их выполняет. Об этом в интервью Первому каналу заявил директор Фонда развития энергетики Грузии Георгий Чиковани.

В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
© video: Sputnik . STRINGER
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Между тем, против строительства Намахвани ГЭС выступают местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они ведут беспрерывную акцию протеста уже более 4-х месяцев и устроили палаточный городок близ места строительных работ. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

По словам Чиковани, к подготовке соглашения между Грузией и компанией ENKA были привлечены лучшие специалисты, и интересы государства защищены.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экс-министр рассказала о недочетах в проекте строительства Намахвани ГЭС

В ближайшее время компания даст грамотный ответ на заявление НПО "Центра защиты и мониторинга прав человека" и начнет кампанию по информированию населения о проекте, так как у людей возникают вопросы, которых быть не должно, отметил Чиковани.

"Это (строительство – ред.) не просто юридический вопрос, это достаточно технический вопрос и требует комплексного подхода. Лучшие специалисты были привлечены к подготовке этого соглашения от имени государства и, поверьте мне, все аспекты, в которых мы должны были защитить наши государственные интересы, защищены. Что касается смехотворного заявления о том, что ENKA будет экспортировать электроэнергию через 15 лет, то его просто не стоит комментировать", – сказал он.

По его словам, если у страны возникает избыток электроэнергии, то она начинает ее экспортировать, но на начальном этапе речь идет об обеспечении электроэнергией страны.

Чиковани также отметил, что в рамках строительства Намахвани ГЭС будут трудоустроены две тысячи человек.

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (235)

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