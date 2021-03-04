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Последствия сильного землетрясения в Греции

Грузия соболезнует в связи с мощным землетрясением в Греции

© REUTERS / THANOS FLOULIS
Грузия
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В среду землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции. Местные СМИ сообщили о разрушениях в селах, расположенных вблизи с эпицентром

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии обратилось в Twitter со словами поддержки к Греции, где произошло мощное землетрясение.

В среду землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции. Местные СМИ сообщили о разрушениях в селах, расположенных вблизи с эпицентром – обвалились дома и церкви, также землетрясение стало причиной схода селей.

​"Грузия выражает полную солидарность Греции в эти тяжелые времена. Наши мысли со всеми теми людьми, которые пострадали от тяжелого землетрясения. Желаем греческому народу стойкости и храбрости в период такого сурового испытания", – говорится в сообщении.

Удар произошел в 12:16 по местному времени (14:16 тбс). Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее от Афин. Очаг залегал на глубине двух километров.

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