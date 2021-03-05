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Вахтанг Гомелаури

Сколько воров в законе задержали в Грузии в 2020 году? Отчет главы МВД

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210305/251080223/Skolko-vorov-v-zakone-zaderzhali-v-Gruzii-v-2020-godu-Otchet-glavy-MVD.html

Борьба с воровским миром и кибепреступностью – одно из приоритетных направлений МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии продолжит бескомпромиссную борьбу против воровского мира, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури.

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В эти минуты Гомелаури выступает с отчетом в законодательном органе в рамках "министерского часа".

"МВД продолжает бескомпромиссную борьбу против "воровского мира". Активные мероприятия проводятся как внутри страны, так и за границей в тесном сотрудничестве с иностранными коллегами. В 2020 году к уголовной ответственности привлекли пять "воров в законе", также по обвинению в участии в "воровских сходках", в членстве в "воровском мире", в поддержке "воровского мира" и в обращении к "вору в законе" уголовное преследование началось в отношении 49 лиц", – заявил Гомелуари.

Глава МВД Грузии также рассказал о борьбе с киберпреступностью. По словам Гомелаури, страна предпринимает эффективные шаги в этом направлении.

მამუკა მდინარაძე
photo: Georgian Dream / FB
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"В 2020 году полицейские задержали и привлекли к уголовной ответственности 152 киберпреступника. В сотрудничестве с Европолом и Интерполом наши полицейские приняли участие в беспрецедентной международной полицейской операции. В ней участвовали правоохранительные ведомства 16 стран, задержаны 20 членов криминальной сети, в том числе и грузины", – заявил Гомелаури.

По словам министра, в 2020 году отделение борьбы с киберпреступностью было создано в Тбилиси. Подобные отделения поэтапно будут созданы во всех больших городах страны, отметил Гомелаури.

По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе.

Теги:
Арест, Вахтанг Гомелаури, Грузия, Вор в законе

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