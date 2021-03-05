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Ингури ГЭС - вид сверху на верхнюю часть плотины и механизмы гидроэлектростанции

Министры ответили на вопросы населения в связи с проектом Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210305/251084990/Ministry-otvetili-na-voprosy-naseleniya-v-svyazi-s-proektom-Namakhvani-GES.html

Глава Минэкономики положительно оценила встречу с населением, отметив, что это путеводитель для правительства, чтобы предусмотреть многое еще на ранней стадии проекта

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Правительство Грузии поручит компании-инвестору, строящему Намахвани ГЭС на западе Грузии (муниципалитет Цхалтубо, Имерети), обучить и трудоустроить местных жителей на высококвалифицированных и высокооплачиваемых должностях, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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В пятницу Турнава вместе с министром окружающей среды и сельского хозяйства Леваном Давиташвили по поручению премьер-министра Грузии провела рабочую встречу с населением в Доме культуры в Цагерском муниципалитете. Встреча прошла за закрытыми дверями. Из-за того, что желающих побеседовать с министрами было слишком много, попасть на мероприятие смогли не все.

"Для работы над строительством ГЭС необходимы знания, и мы попросим компанию-инвестора обеспечить переподготовку людей, чтобы население могло получить больше опыта и этот проект был использован всей Грузией для подготовки инженеров более высокого уровня", – сказала Турнава.

Глава Минэкономики положительно оценила встречу с населением, отметив, что это путеводитель для правительства, чтобы предусмотреть многое еще на ранней стадии проекта.

"Встреча с местным населением была очень полезной, необходимой, хоть и немного запоздалой, в этом я с согласна. На данном этапе, я думаю, такая коммуникация принесет очень положительные результаты… Были заданы вопросы, на которые есть простые ответы. Например, на вопросы, связанные с безопасностью ГЭС, наши эксперты, очень опытные люди, пояснили, что даже у строящейся гравитационной плотины нет ни одного прецедента коллапса и обрушения, и теоретический шанс того, что с ним что-то произойдет – один на миллиард", – подчеркнула она.

По словам Турнава, геология местности изучена хорошо и некоторые проблемы с горными породами, о которых говорят, не соответствуют действительности. Министр отметила, что сами плотины защитят ущелье от оползней.

Ингури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину
© Sputnik / STRINGER
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Она также подчеркнула, что коммуникация с населением продолжится и в будущем, заявив о важности более широкого вовлечения местных жителей в процесс работы над проектом Намахвани ГЭС. По словам министра экономики, некоторые вопросы могут быть скорректированы, если будут основаны на реальных проблемах.

Долгий протест

Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и строить здесь такую ГЭС нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

На прошлой неделе протестующие дали правительству Грузии время на решение вопроса о запрете строительства – две недели, в противном случае пообещали устроить масштабную акцию протеста в Кутаиси и парализовать работу города.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
© video: Sputnik . STRINGER
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео

Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Теги:
ГЭС

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