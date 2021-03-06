В Грузии разразился новый скандал с тайными аудиозаписями

Народный защитник Грузии уже осудила публикацию и незаконную добычу аудиозаписей, отметив, что общество давно требует своевременного и объективного расследования подобных фактов, но безрезультатно

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Грузии разразился новый скандал из-за тайных аудиозаписей переговоров ряда известных лиц, который вызвал негодование грузинских политиков.

Оппозиционная телекомпания ТV Pirveli ранним утром в субботу выпустила анонс итоговой передачи, в которой пообещала опубликовать скандальные аудиозаписи с участием премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сына основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Беры и главы специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. В аудиозаписях, по данным телекомпании, идет речь о расправе над неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.

Аутентичность голосов на записи уже подтвердил один из лидеров правящей партии Гия Вольский, однако, по его словам, запись не соответствует действительности и сделана она еще в 2011 году.

"Она (запись – ред.) сделана в 2011 году, из нее вынуты какие-то фрагменты и соединены", – сказал Вольский.

В то же время он отметил, что телекомпания специально распространяет ложь.

"К сожалению, они распространяют подобную фейковую информацию, чтобы уверить молодежь, что в период правления "Нацдвижения" на улице не убивали людей и не пытали их, и чтобы сейчас привлечь больше людей на акции", – сказал Вольский.

А вот другой лидер правящей партии Созар Субари и вовсе выступил за запрет публикации сюжета телеканала.

"Суд может выдать запрет на публикацию в эфире этого сюжета, но пока сюжет выйдет в эфир, будет хорошо, если Народный защитник также выступит и оценит публикацию незаконно добытых записей", – сказал Субари.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария уже осудила публикацию и добычу аудиозаписей, отметив, что общество давно требует своевременного и объективного расследования подобных фактов, но безрезультатно.

При этом Народный защитник подчеркнула, что только после расследования следственных органов и подтверждения аутентичности записей можно говорить о том, действительно ли записи содержат информацию о преступлении.

Осудили публикацию аудиозаписей и в оппозиции.

"Я думаю, что ведение политики в форме [слитых] записей – это не шаг вперед в той фазе, в которой мы находимся сейчас. Нам нужны новые моральные стандарты в политике и "Лело" всегда придерживается этических стандартов", – заявил представитель партии "Лело для Грузии" Георгий Гогелия.

Вредным считает публикацию аудиозаписей и лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

"У меня и у "Европейской Грузии" есть следующая позиция – мы считаем в целом вредной публикацию подобных тайных записей, источник которых неизвестен", – сказал Бокерия.

Несмотря на осуждение со стороны политического спектра, телекомпания пока не сообщила о снятии сюжета с эфира, и он будет обнародован вечером в субботу.