Правила въезда в Грузию в марте, апреле и мае 2021 года

Пандемия коронавируса вынудила большинство стран мира закрыть свои границы. И Грузия не стала исключением

Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. При этом изменился ряд правил и условий для въезда в страну иностранцев.

Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.

Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.

Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Въехать с ПЦР-тестом в Грузию смогут граждане следующих стран:

Стран ЕС

Туркменистана

Узбекистана

Таджикистана

Кыргызстана

России

Армении

Азербайджана

Украины

Казахстана

Беларуси

Швейцарии

Норвегии

Израиля

США

Великобритании

Саудовской Аравии

ОАЭ

Катара

Бахрейна

Турции

Кроме того, не позднее чем за 48 часов все пребывающие в Грузию граждане (кроме граждан Грузии) должны заполнить специальную аппликацию, где укажут историю путешествий за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию.

Что касается граждан Грузии, въезжающих на родину, тут также действуют строгие правила. Если предоставить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест, проведенный за последние 72 часа до визита в Грузию, то можно обойтись 8-дневной самоизоляцией (в случае невозможности самоизоляции - карантину) или же на третий день пройти еще один ПЦР-тест за свой счет.

В случае отсутствия теста граждане Грузии направляются на 8-дневную обязательную самоизоляцию (карантин за счет государства).

Те лица, которые за последние 14 дней путешествовали по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, будут подвергнуты 12-дневному карантину.

С полным перечнем всех правил въезда в Грузию можно ознакомиться на сайте МИД.