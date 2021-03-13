Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

ТБИЛИСИ, 13мар — Sputnik. Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром, сообщает Минздрав страны.
В первой партии находится 43 200 доз вакцины. Как ранее заявляла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.
Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные.
Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом медицинских учреждениях.
Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будет вакцинирован персонал, не болевший коронавирусом в течение последних 120 дней.
Тренинги для медицинского персонала и тех, кто участвует в процессе вакцинации, завершены. Также отмечается, что вакцинация добровольна.
В Минздраве добавили, что до конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.