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Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Грузия
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Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом медицинских учреждениях

ТБИЛИСИ, 13мар — Sputnik. Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром, сообщает Минздрав страны.

В первой партии находится 43 200 доз вакцины. Как ранее заявляла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные.

Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом медицинских учреждениях.

Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будет вакцинирован персонал, не болевший коронавирусом в течение последних 120 дней.

Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca

Тренинги для медицинского персонала и тех, кто участвует в процессе вакцинации, завершены. Также отмечается, что вакцинация добровольна.

В Минздраве добавили, что до конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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