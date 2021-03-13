Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью открыта

Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, открыть ее удалось лишь после проведения очистительных работ

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на движение всех видом транспорта был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в ночь на пятницу из-за снегопада и гололедицы.

Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ. С утра в субботу дорога открылась для легковых автомобилей, а к вечеру и для транспорта с прицепом и полуприцепом.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.