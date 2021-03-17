Авиакомпания AirBaltic возобновляет рейсы в Грузию

Авиарейсы, которые свяжут столицы Латвии и Грузии, поначалу будут осуществляться дважды в неделю

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Латвийская авиакомпания AirBaltic 28 марта возобновляет рейсы по направлению Рига-Тбилиси-Рига, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.

Полеты первоначально будут выполняться дважды в неделю.

По информации Объединения аэропортов Грузии, количество рейсов увеличится с мая и полеты будут выполнятся по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сообщила, что в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был вновь продлен.