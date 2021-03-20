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Корм для домашних животных

Национальное агентство продовольствия оштрафовало десятки ветеринарных объектов в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210320/251223419/Natsionalnoe-agentstvo-prodovolstviya-oshtrafovalo-desyatki-veterinarnykh-obektov-v-Gruzii.html

Были выявлены различные нарушения, среди которых продажа лекарств с истекшим сроком годности, несоблюдение требований по хранению кормов для животных и другие

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольствия оштрафовало 52 ветеринарных объекта в ходе проверок ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов по всей стране.

Как говорится в сообщении агентства, в этом году в регионах Аджарии, Шида Картли, Гурии и Самцхе-Джавахети госконтроль проводился в 83 ветеринарных учреждениях.

Были выявлены различные нарушения, среди которых продажа лекарств с истекшим сроком годности, несоблюдение требований по размещению, хранению и реализации кормов для животных, отсутствие регистрации.

Заместитель главы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе отметил, что в целях защиты интересов фермеров, владельцев домашних животных и вывода с рынка некачественных ветеринарных препаратов, в этом году планируется проинспектировать ветеринарные аптеки по всей стране. Контроль будет проводиться в течение года.

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