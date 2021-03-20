Автопарк полиции Грузии пополнился 225 новыми машинами

Отмечается, что ни одна из новых машин не предназначена для руководителей министерства внутренних дел

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Автопарк полиции пополнился 225 новыми машинами, из которых 175 седанов Skoda и 50 гибридов Kia Niro, говорится в сообщении МВД Грузии.

Отмечается, что передача автомобилей прошла в Тбилиси, на территории административного здания ведомства. В мероприятии приняли участие заместители министра Владимир Борцвадзе и Георгий Бутхузи, а также начальник Управления патрульной полиции Важа Сирадзе.

Отмечается, что ни одна из новых машин не предназначена для руководителей министерства.

"Новые автомобили были переданы подразделениям полиции в Тбилиси и регионах, а также департаменту патрульной полиции. Обновление парка патрульных машин будет способствовать своевременному и эффективному реагированию патрульных инспекторов на преступление, а также превенции преступности", – говорится в сообщении.

Целью модернизации инфраструктуры полиции является повышение эффективности работы полиции и улучшение условий работы сотрудников полиции.

Министерство внутренних дел регулярно обновляет автопарк. В будущем министерство продолжит модернизацию инфраструктуры и оборудования полиции.