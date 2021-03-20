Грузинские миротворцы вернулись из ЦАР

Шестая сборная Национальной гвардии проводила миссию ЕС в течение шести месяцев на базе MOANA-MPOKO в Банги, столице Центральноафриканской Республики

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Отряд Национальной гвардии вернулся из Центральноафриканской Республики в Грузию, сообщает Минобороны страны.

На военном аэродроме Алексеевка грузинских миротворцев встречали заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, начальник Национальной гвардии бригадный генерал Роман Джохадзе и другие высокопоставленные лица гвардии.

Они поздравили военнослужащих с мирным возвращением на родину и пожелали успехов. Посол Французской Республики Диего Колас и военный атташе подполковник Дэнни Питт также поблагодарили грузинских военных за достойное выполнение международной миссии.

"Я горжусь возможностью встретиться с грузинским контингентом, возвращающимся из Центральноафриканской Республики. По информации главы миссии под руководством ЕС в Центральной Африке, они выполнили миссию в сложных и полных вызовов условиях с отличным, образцом и мужеством, типичным для грузинских военных. Этим контингентом командир особенно гордился. Мы очень довольны таким французско-грузинским сотрудничеством. Мы гордимся тем, что сражаемся и служим друг другу", – сказал Диего Колас.

Шестая сборная Национальной гвардии проводила миссию ЕС по обучению (EUTM RCA) в течение шести месяцев на базе MOANA-MPOKO в Банги, столице Центральноафриканской Республики. Их основной задачей было обеспечение безопасности базы, моторизованное патрулирование, конвой и сопровождение.