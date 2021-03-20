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Грузинские миротворцы вернулись из ЦАР

Грузинские миротворцы вернулись из ЦАР

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210320/251224343/Gruzinskie-mirotvortsy-vernulis-iz-TsAR.html

Шестая сборная Национальной гвардии проводила миссию ЕС в течение шести месяцев на базе MOANA-MPOKO в Банги, столице Центральноафриканской Республики

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Отряд Национальной гвардии вернулся из Центральноафриканской Республики в Грузию, сообщает Минобороны страны.

Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

На военном аэродроме Алексеевка грузинских миротворцев встречали заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, начальник Национальной гвардии бригадный генерал Роман Джохадзе и другие высокопоставленные лица гвардии.

Они поздравили военнослужащих с мирным возвращением на родину и пожелали успехов. Посол Французской Республики Диего Колас и военный атташе подполковник Дэнни Питт также поблагодарили грузинских военных за достойное выполнение международной миссии.

"Я горжусь возможностью встретиться с грузинским контингентом, возвращающимся из Центральноафриканской Республики. По информации главы миссии под руководством ЕС в Центральной Африке, они выполнили миссию в сложных и полных вызовов условиях с отличным, образцом и мужеством, типичным для грузинских военных. Этим контингентом командир особенно гордился. Мы очень довольны таким французско-грузинским сотрудничеством. Мы гордимся тем, что сражаемся и служим друг другу", – сказал Диего Колас.

Шестая сборная Национальной гвардии проводила миссию ЕС по обучению (EUTM RCA) в течение шести месяцев на базе MOANA-MPOKO в Банги, столице Центральноафриканской Республики. Их основной задачей было обеспечение безопасности базы, моторизованное патрулирование, конвой и сопровождение.

Теги:
Грузия, Миротворцы

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